Oficial: Pako Ayestarán renova por mais uma época com o Tondela

O Tondela anunciou há pouco ter alcançado acordo com o treinador espanhol Pako Ayestarán para a renovação do vínculo que une as duas partes por mais uma temporada, até 30 de junho de 2022.





Na nota emitida, o clube beirão enaltece o trabalho feito pelo treinador espanhol, de 58 anos, na última época, mas também a "valorização dos jovens talentos saídos da formação e na construção de uma identidade de jogo positiva". Ainda de acordo com o mesmo comunicado, a preparação da nova época segue em marcha e o arranque da pré-temporada está marcado para 28 de junho.