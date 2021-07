Oficial: Wolverhampton empresta avançado ao Tondela

O Tondela anunciou a chegada de Dadashov ao seu plantel, por empréstimo do Wolverhampton, válido por uma temporada. O ponta-de-lança tem 22 anos e é internacional pelo Azerbaijão, sendo que cumpriu já os exames médicos e amanhã irá começar a trabalhar com os novos companheiros.





"Não vejo a hora de me poder estrear pelo meu novo clube. Estou muito contente com este passo que vou dar na minha carreira, falei com a minha família e amigos e assim que soube desta oportunidade percebi logo que era o ideal para mim", referiu Dadashov, em declarações aos meios do clube beirão.O jogador, note-se, já atuou em Portugal ao serviço do Estoril e do P. Ferreira.