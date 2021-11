Pako Ayestarán antevê Marítimo: «É uma equipa difícil de bater»

Depois da derrota frente ao Arouca, o Tondela pretende regressar aos bons resultados na receção ao Marítimo, este domingo pelas 14H00, um oponente que o técnico Pako Ayestarán considera complicado de superar, apesar do momento menos positivos que atravessa."O Marítimo está num momento de dificuldade, mas nós também não estamos num momento espetacular", começou por dizer, antes de analisar o adversário: "É uma equipa difícil de bater. Dos jogos que perdeu, apenas um foi por mais de um golo de diferença, tendo concedido alguns golos nos últimos minutos".Pako Ayesatán salienta, por isso, uma formação "bem estruturada, defensivamente equilibrada, que tem as suas armas ofensivas, sobretudo em transição, com velocidade, bons movimentos exteriores de Alipour e Ricardinho, e bom jogo interior com Xadas".O treinador recordou ainda que as equipas estão ainda muito próximas na tabela e que o campeonato ainda vai no início. "Estamos todos muito perto. Logicamente que é sempre melhor três pontos a mais, mas ainda falta muito campeonato. O importante é ser capaz de trabalhar em cima da dificuldade. Estamos a fazer um campeonato parecido, portanto temos de igualar ou superar a intensidade do Marítimo", referiu.Pako Ayestarán destacou ainda a importância do comportamento da equipa não se alterar consoante os resultados: "Nós temos de estar prontos para resultados positivos e negativos que vão acontecer ao longo de toda a época e focar a nossa atenção na melhoria contínua, em ter a ambição de chegar aqui ao estádio todos os dias para melhorar. Se formos capazes de manter esse espiríto independentemente dos resultados, a equipa vai evoluir. Se a equipa evolui, tem um melhor comportamente dentro de campo e os resultados serão melhores".Apesar de alguns jogadores indisponíveis por lesão, o técnico espanhol garante total confiança nos atletas que vão entrar em campo frente ao Marítimo, jogo da 11ª jornada da Liga Bwin marcado para este domingo, pelas 14H00, no Estádio João Cardoso.