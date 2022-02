Pako Ayestarán após derrota em Famalicão: «Jogo acabou por ser decidido em dois detalhes»

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, abordou a derrota (2-1) na casa do Famalicão e vincou que os beirões sofreram os dois golos em "dois cruzamentos".





"Os resultados é que dão e tiram confiança. Nota-se que muitas vezes que nos precipitamos no passe, jogamos muito rápido na frente e em outros momentos queremos segurar tanto a bola que a circulação é lenta. Foi um jogo muito equilibrado, em que a posse de bola foi de 50/50, os remates semelhantes para os dois lados e acabou por ser decidido em dois detalhes. Dois cruzamentos e sofremos dois golos. Com as trocas reagimos bem, a equipa reentrou no jogo e, claro, no final, com tanta paragem, dificultou que tivéssemos feito melhor. Não acho que na segunda parte descemos de rendimento. Acho que estávamos bem, estávamos a controlar o jogo. É certo que o Banza começou a entrar mais em jogo e isso custou-nos a acertar. O jogo estava equilibrado e depois do golo o jogo mudou", explicou no final do encontro.

"Já falei com o Rafael Barbosa. É um tema muito sensível e ele logo no relvado disse-nos que não disse nada que possa ser punível e nós acreditamos nele. Estamos com a sua versão até à morte."



Criação de ocasiões

"Está a custar chegar com qualidade ao último terço. Quando jogamos pelos corredores, os cruzamentos não saem bem. É algo que nos está a acontecer ultimamente e o luto tem de durar o menos possível."