Pako Ayestarán após triunfo sobre o Leixões: «Circulámos a bola com critério»

Pako Ayestarán mostrou-se satisfeito com o triunfo (3-1) diante do Leixões, tendo, ainda assim, lamentado a falta de eficácia do Tondela no primeiro tempo."Esperava o Leixões que encontrámos na primeira parte. Circulámos a bola com critério, aproveitámos bem a superioridade no meio e o espaço nas costas do meio-campo deles. Faltou mais eficácia para uma vantagem maior ao intervalo. Mas controlámos bem o primeiro tempo. Na segunda parte mudaram o sistema e demorámos 15 ou 20 minutos a adaptar-nos, mas depois voltámos a ter o controlo do jogo. Foi um jogo bem jogado por todos, mesmo pelos que não estão a ter muitos minutos. E não é fácil", frisou o treinador do Tondela, após o encontro.Questionado porsobre a exibição de Rafael Barbosa, após o recente episódio de indisciplina, o técnico disse que houve uma boa resposta. "Fez um grande jogo. Todos podemos errar, o importante é aprender com erros e reagir, e é o que está a fazer nos treinos. Se não fosse assim, não seria capaz de ter o rendimento de hoje", concluiu.