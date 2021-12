Pako Ayestarán: «Com mais eficácia talvez pudéssemos ter ganhado o jogo»

O Tondela visitou o V. Guimarães pela 14ª jornada da Liga Bwin e terminou goleado por 5-2 , numa partida em que foram assinalados quatro penáltis e Manu Hernando, dos beirões, foi expulso. Em declarações depois do encontro, Pako Ayestarán realçou a força do adversário, elogiou a atitude da equipa e lamentou... a ineficácia."Sabíamos que iríamos jogar contra uma equipa difícil de contrariar, que mantém muita largura, que tem jogadores como o Rochinha e o [Marcus] Edwards, que criam jogo por dentro. Independentemente disso, conseguimos fazer 2-0 com boas transições da nossa parte. O Vitória também criou as suas ocasiões para marcar", afirmou o treinador do Tondela.Mas a segunda parte chegava para trazer um confronto diferente. "Tentámos reagir, mas tínhamos o risco de três jogadores com cartão amarelo. Fizemos alterações, mas o Neto Borges entrou em campo e levou amarelo aos 57 minutos e o Manu Hernando foi expulso aos 61'", lembrou Pako Ayestaran. "Depois, sofremos dois golos a jogar em inferioridade. Mesmo com o 3-2, tivemos hipóteses de empatar. Após o quarto golo, o jogo ficou decidido", pontuou."Na primeira parte, controlámos bem o jogo. Estávamos a sair para o ataque com qualidade. Na segunda parte, começámos a meter bolas entre os centrais adversários, mas a expulsão aos 61 minutos jogou muito a favor do Vitória, que aproveitou isso", frisou o treinador, que viu duas partes completamente distintas."Os jogadores têm de enfrentar as dificuldades e a realidade é essa. Não há nada a apontar [por causa da covid-19]. Se tivéssemos sido mais eficazes na primeira parte, talvez pudéssemos ter ganhado o jogo. Muitas vezes, é preciso 'fechar a porta'. Hoje não o conseguimos. A expulsão do Manu [Hernando] explica muito do desfecho", rematou Pako Ayestarán.