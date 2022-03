Pako Ayestarán de saída do comando técnico do Tondela

Pako Ayestarán, apurou, estará de saída do comando técnico do Tondela. A administração e o treinador estão em conversações nesse sentido, fruto dos maus resultados da equipa no campeonato, onde ocupa a 16.ª posição e está em risco de descer de divisão.Ainda na Liga Bwin, o Tondela segue num ciclo de seis jogos seguidos sem vencer, período no qual apenas pontuou uma vez, no empate contra o último classificado, Belenenses SAD.Na Taça de Portugal, o cenário é diferente e a chegada à final está praticamente garantida, face à vitória por 3-0 sobre o Mafra, da 2.ª Liga, na 1.ª mão das meias-finais da prova.Pako Ayestarán, de 59 anos, está ao leme do Tondela desde a temporada passada, tendo comandado a equipa em 68 jogos oficiais, nos quais somou 22 vitórias.