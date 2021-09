Pako Ayestarán e a derrota em Braga: «Alguma frustração»

Pako Ayestarán saiu desiludido do encontro pela forma como o Tondela perdeu gás depois de "uma primeira parte muito digna", até sofrer a quinta derrota seguida. "O resultado é justo pelas ocasiões que o Sp. Braga criou, foi muito superior na segunda parte. Na primeira fechámos bem os espaços e em duas ou três transições poderíamos ter feito algo mais", analisou o técnico espanhol.





"As quebras de alguns jogadores baixaram o nosso potencial defensivo mas as substituições do Sp. Braga também mexeram com o jogo. Depois do primeiro golo o que é difícil é aceitar o segundo, que não pode acontecer em alta competição. Há alguma frustração porque podíamos ter feito mais e saímos daqui sem pontos. Temos de ser capazes de não cair", acrescentou Ayestarán.