Pako Ayestarán e a Taça de Portugal: «Nesta fase não há favoritos»

O treinador Pako Ayestarán assume o peso histórico que a meia-final da Taça de Portugal a disputar frente ao Mafra também representa para o Tondela, mas não só dissipou qualquer ideia de favoritismo dos beirões, como está convencido de que a eliminatória dificilmente ficará definida na primeira mão."Nesta fase não há favoritos. Se o Mafra está aqui é porque foi competitivo e a prova é que eliminou o Moreirense e o Portimonense, pelo que temos de ter a humildade de reconhecer esse contexto, bem como ter a responsabilidade que este jogo implica, porque, nesta altura, o dado mais importante é ser competitivo para arrecadar um resultado que acalente a esperança de chegar à final", comentou o treinador espanhol, convicto do ponto de equilíbrio que irá marcar a eliminatória: "Independentemente do que vai acontecer, se não houver uma catástrofe de nenhuma equipa, creio que não se vai solucionar nada aqui".Horizonte de esperança que Pako Ayestarán garante não estar sujeita a uma pressão acrescida pela diferença de escalões das duas equipas, bem como a prioridade dos beirões em salvaguardar a permanência."Trabalhei com um treinador que me dizia que o destino é estar preparado para tudo, pelo que o desenrolar do jogo dirá o que podemos fazer. Podemos ter uma ideia da dinâmica pretendida, mas só o jogo vai dizer se estamos preparados para ela. A verdade é que não podemos ter ansiedade, nem podemos cair no erro de que temos de solucionar o jogo nos primeiros 15 minutos", justificou o responsável, reconhecendo, sem revelar pormenores, que "haverá alterações na equipa".Já sobre o contexto competitivo da Taça de Portugal, nomeadamente o facto dos golos fora de casa ainda terem um peso estratégico fulcral no apuramento, Pako Ayestarán atirou que "os jogadores estão habituados a esse cenário": "Não muda nada porque, ao contrário do que acontece nas competições europeias, o modelo de apuramento nesta prova continua idêntico".