Pako Ayestarán e a visita ao Portimonense: «Teremos de estar ao máximo nível»

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, disse este sábado que está "confiante" e que espera um "bom rendimento" para conseguir pontos em casa do Portimonense, em jogo da 20.ª jornada da Liga Bwin.

"Vamos tratar de fazer um bom jogo, com bom rendimento, para poder ter hipóteses de conseguir um bom resultado e estamos sempre confiantes, mas [o resultado] vai depender do que formos capazes e do que o adversário será capaz de fazer", assumiu Pako Ayestarán.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Estádio Municipal de Portimão, no domingo, pelas 15:30, o técnico espanhol adiantou que todo o plantel "recupera sempre muito bem" dos jogos, mesmo das derrotas, como na última jornada, frente ao Vizela, por 3-2.

"Sabemos que tudo pode acontecer num jogo e o passado é passado e os treinos foram muito bons, os jogadores estiveram muito concentrados, com muita intensidade e agora tudo depende do que formos capazes de fazer amanhã [domingo]", reconheceu, antes de viajar para Portimão.

Pako Ayestarán disse ainda que, "independentemente, de estar chateado ou não" com o desempenho dos jogadores em campo, no dia dos jogos, "eles são os primeiros a perceber que estiveram mal" e, por isso, "muitas vezes, nem é preciso dizer muito, eles reagem nos treinos com concentração".

"Sabemos que teremos de estar ao nosso máximo nível para podermos ter hipóteses", afirmou o treinador que reconheceu que, daqui até ao final do campeonato, "vai ser muito difícil" e que o Tondela vai "ter de lutar até ao final".

"O mais importante é conheceres a tua realidade e tanto os jogadores como todo o 'staff' técnico estamos conscientes da nossa realidade e isso é um ponto positivo. A partir daí temos de ir para cada jogo como se fosse o mais importante", reconheceu.

Do adversário, o técnico espera "um Portimonense como esteve na primeira volta do campeonato, a um grande nível, com grandes resultados" que o manteve "muito tempo" perto dos lugares de acesso às competições europeias.

E, no seu entender, "uma equipa que foi capaz disso é capaz de o repetir" na segunda volta do campeonato. Na receção do Portimonense, na terceira jornada, o Tondela perdeu por 3-0, a primeira derrota da época em casa.

Sobre o mercado de inverno que termina na segunda-feira, Pako Ayestarán assumiu que "vai haver reforços nos próximos dias", num mês de poucas mexidas no plantel 'auriverde', com a saída de Simone Moratore e Jhon Murillo e a entrada de Javier Avilés.

O Tondela, com 17 pontos, na 15.ª posição, vai este domingo, pelas 15:30, ao Estádio Municipal de Portimão, enfrentar o Portimonense que conta com 25 pontos e ocupa o oitavo lugar no campeonato, em jogo da 20.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.