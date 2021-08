Pako Ayestarán e o desaire com o Vizela: «É ainda mais duro quando se perde no último lance»

Pako Ayestarán considerou que foi "duro" perder no último instante da partida frente ao Vizela, com Schettine a decidir o encontro aos 90'+8.





"É sempre duro perder, mas ainda o é mais quando acontece no último lance. A vitória podia cair para qualquer lado, até estávamos a chegar melhor à área contrária, mas é assim. É futebol. Umas vezes ganhamos e outras perdemos", apontou o treinador do Tondela, no final do encontro.O técnico espanhol comentou ainda um lance que sucedeu na área do Vizela, aos 88 minutos, no qual Murillo ficou a queixar-se de falta de um defesa adversário."Desde o banco não dá para ver, não temos critérios suficientes para apreciar os lances, mas o árbitro considerou que não era falta", salientou.