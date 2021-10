Pako Ayestarán e o jogo com o FC Porto: «Se vos perguntasse onde punham o dinheiro...»

Pako Ayestarán não esconde que está à espera de muitas dificuldades no jogo frente ao FC Porto, uma equipa que, recordou, jogou "de igual para igual com o Atl. Madrid e que passou por cima do AC Milan". O técnico do Tondela brincou até com os jornalistas, dizendo que sabia onde a maioria colocaria o dinheiro, mas prometeu tudo fazer para criar dificuldades.





"O habitual, fazer as coisas muito bem, estar com rendimento perto do máximo e esperar que eles não estejam no seu dia. Estamos a falar de uma equipa que joga na Europa, que jogou de igual com o Atlético Madrid e que atropelou o AC Milan. Está num bom momento.""Queremos sempre mais. A equipa retomou, estamos num nivel melhor, não só pelos resultados, mas também pelo jogo. Tivemos jogos anteriores em que o resultado podia ter sido melhor. Estamos num bom momento, mas o passado não serve, tudo depende do rendimento que tivermos este sábado.""É um jogo. Se agora vos perguntassem onde punham o dinheiro, punham no Porto. Mas há sempre uma oportunidade. Vamos tratar de aproveitá-la e de confrontar o jogo com personalidade e com a identidade. Se tivermos o nosso dia, pode ser possível."Nesta altura não há tanto desgaste físico. Com o número de jogos que levamos... E continuar a dar rotação serve até para melhorar a performance. A partir daqui entramos numa semana em que o FC Porto não joga na europa na semana. E de qualquer maneira estamos a falar de um grande clube. Os grandes clubes têm grandes planteis, grandes jogadores, jogue quem jogar vai pôr dificuldades."É bom para todos. É bom para os adeptos, bom para futebol, bom para nós, bom para o FC Porto. Torna-se difícil jogar semana após semana em estádios vazios.""O FC Porto pela equipa que é, pelo treinador que tem, prepara sempre para ganhar e para ser agressivo. Joga ao mesmo nível contra os grandes que contra os pequenos. Espero o FC Porto como no ano pasado. Mal soe o apito inicial, vão presionar. Acho que é a equipa com mais posse de bola, que mais ocasiões, por isso precisamos do melhor Tondela.""A tranquilidade, a paciência que existe no clube, a pequea estrutura mas suficiente para poder render ao nível a que está a render. Creio que é uma oportunidade de dar visibilidade a jogadores que podem vir de outros lugares.""Acho que sim, pode ser positivo para o Tondela. Pode crescer e evoluir e isso será bom para a competitividade da liga.""Eu acho que isso acontece em clubes que não estão habituados a jogar a esse nível. Uma equipa que pontualmente faz uma grande temporada e no ano seguinte vai à Liga dos Campeões eventualmente perde intensidade. Clubes como o FC Porto, que estão habituados, não encontram tantas diferenças. E o jogo do Benfica com o Portimonense foi um acidente. Pode acontecer outra vez, é difícil, mas vamos tratar de fazê-lo."