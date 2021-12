Pako Ayestarán e o jogo com o Gil Vicente: «É uma das equipa que melhor joga na Liga»

Na sequência da vitória frente ao Estoril, que garantiu o apuramento do Tondela para os quartos de final da Taça, Pako Ayestarán fez esta segunda-feira a antevisão ao duelo com o Gil Vicente, a contar para a 16ª jornada da Liga Bwin, tecendo rasgados elogios ao próximo adversário."Sabemos que vai ser muito difícil, contra uma equipa que gosto muito de ver jogar, bem organizada, com bom equilíbrio entre ataque e defesa, proativa, com um jogo muito fluído e variado, pelos corredores e pelo interior. É uma das equipas que melhor joga até agora na Liga. Dos últimos nove jogos só perdeu com FC Porto, Benfica e Sp. Braga e é a sexta equipa com melhor pontuação fora de casa, tendo mais pontos fora do que em casa", referiu o treinador espanhol, que recusou a ideia de que a equipa se apresente mais pressionada nos jogos da Liga do que na Taça."A pressão somos nós que a colocamos a nós próprios no dia-a-dia para melhorar, para sair de cada treino a evoluir tanto a nível individual como a nível coletivo e a partir daí enfrentar o jogo com a máxima concentração e responsabilidade. Acho que não é tão diferente entre Campeonato e Taça. As diferenças têm sido os resultados. Contra o Leixões, independentemente de termos tido o controlo, foi um jogo equilibrado na segunda parte, mas fomos eficazes. Contra o Estoril foi provavelmente dos melhores jogos que realizámos, mas também tivemos momentos bons contra o Sporting e em vários jogos do início da época", salientou Pako Ayestarán.Ainda assim, o técnico reconheceu a irregularidade da equipa no campeonato: "Temos de evoluir como equipa. Sabemos que apesar de competirmos em muitos dos jogos, temos cometido erros e não temos sido regulares neste campeonato. Temos muito que melhorar. Essa é a pressão que temos. Eu acredito muito nesta equipa. Logicamente que tem havido erros, mas isso faz parte do jogo. Temos é de aprender com eles, ser responsáveis e admiti-los para depois os corrigir. Falamos de autoexigência, autocrítica e autorresponsabilidade. Esse é o caminho para melhorar. É o que espero deles e creio que o estão a fazer."Finalmente, o treinador do Tondela deixou também aberto a possibilidade de alguns dos jogadores que se destacaram frente ao Estoril, e que têm sido menos utilizados no campeonato, manterem o seu lugar no onze.