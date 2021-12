Pako Ayestarán e o penálti de Eduardo Quaresma: «Temos de dizer que errámos e depois aprender»

Pako Ayestarán, técnico do Tondela, analisou assim a derrota caseira (0-1) com o Paços de Ferreira.

"Hoje era jogo que devia terminar com empate. Não houve muita diferença entre as equipas, tivemos mais posse, mais remates. Podíamos feito mais no último terço, mas não tivemos a força e precisão devida. Os jogos que são de empate como hoje, temos de, pelo menos, tratar de ganhá-los", começou por dizer o treinador espanhol, abordando depois o penálti competido por Eduardo Quaresma, que saiu cabisbaixo pelo lance que resultou no golo da vitória pacense,





"Como se lida com esta situação? Aprendendo. Há que aprender com os erros. Primeiro cada um individualmente e depois coletivamente. Como sabem, os alcoólicos, o primeiro que fazem é dizer ‘eu sou alcoólico’. Temos de dizer que errámos e depois aprender. Somos um coletivo, ganhamos todos e perdemos todos, mas logicamente os erros individuais penalizam-nos", vincou Pako.