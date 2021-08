Pako Ayestarán: «É um jogo em que temos três pontos muito importantes»

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, disse este sábado que a equipa "vai com tudo" para o jogo da primeira jornada da Liga Bwin, em que recebe domingo o Santa Clara, uma equipa que considera "muito difícil".

"Não há tempo para aquecer. É um jogo em que temos três pontos muito importantes, tanto para eles, como para nós, para começar com um 'bom pé' e vamos com tudo o que temos neste momento", prometeu o técnico da equipa 'beirã'.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção do Santa Clara, no domingo, às 15H30, no Estádio João Cardoso, o treinador espanhol disse que o plantel "ainda está em aberto" e os reforços que foram chegando "ainda estão a conhecer os companheiros e vice-versa".

Pako Ayestarán espera que, "ao longo do campeonato, a equipa evolua" e que todos sejam "capazes, como no ano passado, de jogar e de enfrentar os jogos com diferentes estilos e sistemas de jogo", mas, para a primeira jornada, conta com os jogadores mais antigos na equipa.

"Para amanhã [domingo] vão os que estão a treinar desde o início da pré-época. São os que têm a confiança do clube, a minha e dos companheiros para enfrentar este jogo. Treinámos bem e creio que vamos conseguir, com certeza, uma equipa competitiva", adiantou.

Até porque, continuou o técnico 'beirão', o Santa Clara é uma equipa "muito difícil e conseguiu manter a base do plantel, ou seja, conhecem-se entre eles e sabem como jogar e como enfrentar cada jogo".

Neste sentido, disse que "é mais fácil saber o que o esperar" do Santa Clara, mas "também é mais difícil, porque têm os automatismos muito bem estruturados no plantel e no 'onze' inicial".

O técnico lembrou que o adversário, no ano passado, "fez uma época brilhante e entrou na nova época de forma espetacular, a vencer todos os jogos", mas, ainda assim, não escondeu que "em todos os jogos há uma oportunidade" e, por isso, o Tondela "vai tratar de lutar por ela".

Para a primeira jornada, estão todos os jogadores disponíveis, com exceção de Manu Hernando, que recupera de uma cirurgia, uma vez que todos tiveram teste negativo ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

Este jogo também marca o regresso do público ao Estádio João Cardoso, que tem capacidade para cinco mil pessoas, ou seja, poderá ter até cerca de 1600 cadeiras ocupadas, tendo em conta que a Direção-geral da Saúde permite 33% da ocupação.

O Tondela recebe o Santa Clara este domingo, pelas 15:30, para a primeira jornada da I Liga de futebol e que será arbitrado por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.