Pako Ayestarán e o duelo com a Camacha: «Enfrentar o jogo com máxima seriedade»

Na antevisão da estreia na Taça de Portugal, frente à Camacha, em encontro da 3.ª eliminatória, Pako Ayestarán, técnico do Tondela, salientou a importância de encarar o jogo de forma séria.





"O que importa amanhã é que sejamos capazes de defrontar o jogo com a máxima seriedade para ter a oportunidade de seguir em frente e sermos capazes de ter o rendimento adequado", começou por referir o treinador.A enfrentar uma equipa do Campeonato de Portugal, o treinador espanhol deverá fazer alterações no onze e dar minutos aos jogadores menos utilizados, nos quais garante ter total confiança."Temos um plantel em que todos demonstraram que podemos confiar neles e para os jogadores que tinham menos minutos é muito importante ter a oportunidade de competir , porque não é o mesmo treinar e competir", explicou.Garantindo ter conhecimento do adversário, Pako Ayestarán relembrou que "ganhar nunca é facil" e que é necessária "máxima concentração e seriedade" para evitar surpresas.Refira-se que o Tondela enfrenta a Camacha amanhã, às 15 horas, no Complexo Desportivo da Camacha.