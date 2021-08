Pako Ayestarán: «Espero que estejamos a um bom nível amanhã»

Na antecâmara do embate com o Portimonense da 3ª jornada da Liga Bwin, Pako Ayestarán, técnico do Tondela, fez este sábado a antevisão ao encontro frente a um adversário que causou grandes dificuldades na época transata.





"Tivemos muitas dificuldades contra eles no ano passado. É uma equipa que dá a impressão que joga apenas em profundidade, porque tem jogadores que atacam bem a profundidade, mas também tem jogadores no meio-campo que são capazes de segurar a bola. É uma equipa que explora muito a largura e nós tivemos algumas dificuldades na época passada para defender essa largura. É uma equipa difícil, mas preparamos bem o jogo e espero que estejamos a um bom nível amanhã", referiu o treinador espanhol.Pako Ayestarán desvalorizou ainda o fator casa, defendendo que a abordagem deve ser a mesma independentemente do campo onde a partida é disputada. "É sempre bom que haja público, tanto em casa como nos jogos fora. A presença do público gera um pouco mais de adrenalina que é sempre boa para o jogo. Mas nós não temos de diferenciar os jogos em casa dos jogos fora", começou por dizer."Na época passada, dava a ideia que a nossa abordagem era diferente, mas foi algo circunstancial e nós temos de encarar os jogos de forma igual, sejam em casa ou fora. Aquilo que varia são os jogadores que temos disponíveis e o adversário em questão. Temos de ter a mesma intensidade e a mesma forma de jogar independentemente de jogarmos fora ou em casa", explicou o comandante do Tondela.Ainda sobre a derrota com a Vizela, o treinador considerou expectável a quebra física dos seus jogadores no segundo tempo, tendo em conta as condicionantes da pré-época. "Como sabem, muitos dos nossos jogadores juntaram-se ao grupo na semana anterior ao início do campeonato. Estivemos a treinar com 10 a 12 jogadores de campo durante praticamente cinco semanas, portanto, obviamente que os jogadores ainda não estão na melhor forma, mas isso não é desculpa. Penso que os jogadores podem aguentar até ao final do jogo e temos cinco substituições das quais podemos fazer uso", sublinhou.Questionado sobre a falta de experiência na dupla de centrais utilizada nos ultimos jogos, Pako Ayestarán garantiu estar satisfeito com a resposta de Jota e Eduardo Quaresma. "O importante é o rendimento e esse foi bom em ambos os jogos. No segundo golo do Vizela houve um erro, mas também tivemos erros no ano passado com jogadores mais experientes. Neste caso, penso que foi mais uma questão de fadiga física. Não respondemos ao momento da forma correta e aí, como falei com eles, a culpa é minha, porque talvez alguns deles devessem ter saído 10 ou 15 minutos antes do fim do jogo, porque há jogadores que chegam mais ou menos frescos aos últimos minutos", salientou o técnico.