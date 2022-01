Pako Ayestarán fala em "responsabilidade" antes da deslocação do Tondela ao terreno do Rio Ave

Pela primeira vez nos quartos-de-final da Taça de Portugal, o Tondela prepara-se para medir forças com o Rio Ave. Na antevisão do encontro, Pako Ayestarán começou por dar ênfase às seguranças que todo o plantel lhe dá."A capacidade que este grupo tem de acreditar, independentemente dos jogadores que compõem o onze, é muito importante. Os jogadores perceberam que, em determinados momentos, dependendo dos planos de jogo, podem ou não ser titulares e não é por isso que deixam de ser importantes", referiu.Rio Ave e Tondela estão separados por uma divisão e, apesar de o técnico espanhol considerar que os beirões têm "responsabilidades", tal facto não foi tido em grande consideração na preparação do encontro: "Os nossos objetivos são os mesmos desde o início da pré-época. Neste momento sentimos responsabilidade, independentemente de ser a Taça ou a Liga. O Rio Ave é um clube mais de 1ª Liga do que o Tondela, até já jogou na Europa. Tem estrutura de 1ª Liga, sabemos que enfrentamos um clube importante e que está na 2ª Liga de forma circunstancial".O treinador dos tondelenses concluiu abordando o momento físico do plantel. "É sempre melhor fazer um jogo por semana, mas, se assim fosse, o Tondela não estaria nos quartos-de-final da Taça. Quantos mais jogos houver até ao final, melhor. É bom sinal. Se assim for, trataremos de controlar os treinos para a carga física aguentar, mas acredito que a paixão e o sonho muitas vezes são capazes de mitigar alguma fadiga que possa haver", vincou.O início da partida, que se disputa em Vila do Conde, está agendado para as 18h45.