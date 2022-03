Pako Ayestarán: «Faltou tranquilidade»

O treinador do Tondela analisou a partida com o Belenenses SAD (1-1), admitindo alguma "ansiedade" da sua equipa."Na primeira parte tivemos o controlo do jogo. No segundo tempo fizemos várias faltas necessárias, houve certos livres que não devíamos permitir e começaram a pôr bolas na área e segundas bolas. Houve 20 ou 25 minutos em que perdemos o controlo. Nos últimos 15 minutos voltámos a ter os jogadores bem posicionados, mas faltou tranquilidade para fazer passes adequados e houve um pouco de ansiedade", disse o técnico dos beirões.