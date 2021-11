Pako Ayestarán: «Fazendo segundas partes como esta, será difícil ganhar jogos»

O Tondela bateu este domingo o Marítimo,, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga Bwin, e apesar de ter conquistado três pontos importantes na sua caminhada, Pako Ayestarán deixou uma mensagem de aviso aos seus jogadores."Fizemos um primeiro tempo muito bom, fomos capazes de ter a bola, gerar superioridade por dentro, criámos superioridade na saída com Dantas e Iker e situações de perigo. Fomos para o intervalo com um resultado bastante bom. No segundo tempo houve mérito do Marítimo, que passou para defesa a três. Nós desaparecemos do relvado, não competimos, perdemos a bola. A linha defensiva não esteve bem na segunda parte. Fazendo segundas partes como esta, será difícil ganhar jogos", atirou, em declarações no final da partida.