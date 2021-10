Pako Ayestarán: «Foi o rendimento mais maduro que tivemos nesta época»

O Tondela somou este domingo os primeiros pontos fora de casa e logo com uma vitória sobre o Belenenses SAD. Na reação ao encontro, o treinador da equipa beirã, Pako Ayestarán, destacou o trabalho que tem sido desenvolvido desde o início da época e elogiou os jogadores.





"Ganhar é sempre importante, mas, por vezes, muito mais importante é saber que isto não surgiu do nada, mas do trabalho, dos treinos do dia a dia, da perseverança e da responsabilidade dos jogadores.Mais importante do que os resultados é o que se vê no dia a dia, é o que nos dá segurança ou não. E tínhamos segurança de que isto podia acontecer. Provavelmente, foi o rendimento mais maduro que tivemos nesta época, com muito bom equilíbrio entre ataque e defesa, muito boa leitura de jogo. Mesmo nas disputas e nos duelos, que nos podiam ter trazido problemas, porque é 50/50, estivemos ganhadores. Este é o caminho que temos de seguir", analisou o técnico espanho, em conferência de imprensa."A equipa está a perceber que o trabalho que estamos a fazer não é para amanhã, nem para a semana que vem, mas sim para toda a temporada que ainda temos pela frente. Os jogadores estão com nível de concentração altíssimo, mesmo diante de uma equipa que não é fácil e em que as disputas por vezes nos deixam em momentos difíceis. Mas fomos capazes de gerir bem, acrescentou.