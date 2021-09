Pako Ayestarán: «Fomos penalizados por erros individuais»

A derrota frente ao Estoril constituiu um novo recorde negativo na era de Pako Ayestarán em Tondela. Os beirões somaram a quarta derrota consecutiva sob o comando do espanhol, algo que nunca tinha acontecido. A pior série até agora era de três desaires seguidos na reta final da época passada. No final da partida, o técnico lamentou os erros ditaram os golos adversários





"Começámos bem, dificultámos o jogo habitual do Estoril, não permitimos que saíssem com bola. Tivemos ocasiões para marcar nos primeiros 15 minutos. Depois cometemos erros individuais e fomos penalizados. A equipa acreditou que podia virar o resultado, esteve perto mas não foi possível. Mas estou orgulhoso do que fizeram na segunda parte. É o momento de estar com os jogadores", resumiu o espanhol.