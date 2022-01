Pako Ayestarán: «Houve momentos em que parecia o pátio da minha casa»

Pako Ayestarán deu mérito ao Vizela por ter conseguido chegar ao triunfo (2-3) na casa do Tondela, firmado aos 87 minutos."Logicamente, não esperava isto, mas também é certo que não estávamos a jogar bem na primeira parte e, apesar de tudo, fomos capazes de chegar ao intervalo a ganhar por 2-1. Na segunda parte, o Vizela tem mérito, porque acreditou, foi intenso e agressivo, enquanto nós, pelo contrário, não tivemos a intensidade e a agressividade suficientes para equilibrar o jogo. Assim, é muito difícil e o mais normal é perder. Ninguém esteve bem, talvez o Salva [Salvador Agra] e o [Pedro] Trigueira, que fizeram um bom jogo, e o Dani [Daniel dos Anjos] tão pouco esteve mal, mas creio que todos os restantes, do primeiro ao último, não estiveram à altura. Quando digo que todos estivemos mal, eu também me incluo", justificou o treinador do Tondela."O jogo definiu-se nas áreas e, na nossa área, estivemos muito fracos, com muita falta de agressividade. Houve momentos em que parecia o pátio da minha casa, tal era a capacidade de chegar dentro da grande área. Também é certo que no meio-campo precisávamos de soluções e, justamente antes do segundo golo, eu estava a pensar que precisávamos de mudar algo, mas também é certo que não tínhamos médios centros no banco. Não fomos capazes de defender o cruzamento na área e encaixámos o segundo golo. O terceiro já é uma brincadeira dentro da área. Quando os avançados têm mais agressividade na sua própria área que os defesas é muito difícil. O Vizela foi um justo vencedor do jogo.""Espero, mas os meninos, às vezes, também esperam o Pai Natal e ele não chega, então vamos a ver. Espero que sim, mas não é fácil. Mas, venha ou não venha, o importante são os que estão, mas há determinadas posições no campo em que é óbvio que falta número, mais do que qualidade, falta número".