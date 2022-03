Pako Ayestarán: «Isto tinha de mudar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O técnico do Tondela explicou, após o triunfo (3-0) sobre o Mafra na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que o mau momento da equipa não podia durar muito mais.





"Esta vitória significa que acreditamos que estamos no bom caminho. O mais importante e que dá tranquilidade à equipa e ao treinador é ver os jogadores a trabalharem com intensidade. Estávamos seguros de que isto tinha de mudar. Nada perdura no tempo para sempre", referiu, abordando ainda a segunda mão.

"É importante encarar o jogo como encarámos este, com máxima seriedade e responsabilidade, sabendo que já vimos coisas mais esquisitas na história do futebol. É um bom resultado, mas só isso. Há que jogar um segundo jogo", concluiu o espanhol.