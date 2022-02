Pako Ayestarán: «Jogo definido num detalhe»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador dos beirões, Pako Ayestarán, sublinhou o equilíbrio da equipa apesar da derrota ante o Sp. Braga (0-1)."Sabíamos que ia ser difícil, contra uma equipa de grande qualidade, mas também acreditávamos que íamos ter as nossas oportunidades, como tivemos. Foi equilibrado, um detalhe podia definir e assim foi. Estatisticamente eles fizeram 8 remates e nos 7. 14 cruzamentos contra 13. Foi um jogo muito equilibrado. Não marcámos, eles marcaram e venceram. A equipa esteve muito bem. No último terço pode ter faltado alguma clareza", resumiu, explicando a evolução da equipa."Até há duas ou três semanas, o problema era que sofríamos golos a mais, porque em golos marcados estávamos em 7.º ou 8.º na Liga Bwin. Agora levamos dois jogos a perder em detalhes e por 1-0. Estamos equilibrados na defesa. Temos de ser capazes de manter este equilíbrio defensivo e acertar no último terço. É a questão da manta que não estica. Assim estamos", concluiu Ayestarán.