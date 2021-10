Pako Ayestarán: «Não foi o melhor Tondela porque a expulsão não nos permitiu»

Pako Ayesterán lamentou a expulsão de Undabarrena e os erros cometidos pelo Tondela frente ao FC Porto, em declarações após o encontro.

"Se com onze é difícil jogar contra uma equipa como o FC Porto, com 10 ainda é mais difícil. Creio que começámos bem o jogo. Cometemos dois erros, sabendo que uma das coisas que não se pode fazer contra esta equipa é jogar pelo meio. Cometemos um erro no primeiro golo e a partir daí, com a expulsão [de Iker Undabarrena], ficou muito difícil, mas creio que tivemos um bom início, mas a partir daí ficou difícil para nós", começou por dizer à Sport TV.





E acrescentou: "No segundo tempo tratámos de tentar equilibrar a defesa e ter a possibilidade de sair em transição, com apoio em Renat [Dadashov] que ficou mais liberto da defesa, mas não conseguimos.""Quando a toalha é curta ou tapas a cabeça ou tapas os pés, é difícil tapar a cabeça e os pés. Não é o melhor Tondela, porque a expulsão não nos permitiu."

"A equipa está bem, está viva, sabemos que temos de ser mais fiéis ao plano e apesar de em momentos mais concretos eles nos permitirem jogar por fora, ou por dentro, temos, quem sabe, de ser um bocadinho mais disciplinados com o plano. A equipa deu tudo e foi atrevida em alguns momentos, na medida do possível, teve determinação e solidariedade e, a partir daí, são bons valores para poder construir para o futuro."



Erros cometidos

"Foram mais os erros individuais do que coletivos. Hoje aconteceu mais do mesmo, por mérito do [FC] Porto, porque às vezes, muitas vezes, não é fácil jogar contra eles e creio que o fizeram muito bem, eles colocaram-nos muitas dificuldades e nós tratámos de aguentar na medida do possível", concluiu.