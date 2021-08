Pako Ayestarán: «Não fomos eficazes»

O treinador do Tondela explicou a derrota deste domingo sublinhando que o adversário foi mais eficaz na partida.





"Fomos muito penalizados pelos poucos erros que cometemos. Criámos-lhes dificuldades no primeiro tempo, mas depois cometemos um erro numa saída e eles marcaram. Depois o segundo golo veio no pior momento e afetou a equipa animicamente. Reagimos no segundo tempo mas não fomos eficazes. Eles fizeram três golos e nós nenhum", resumiu o técnico espanhol.