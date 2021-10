Pako Ayestarán: «Neste momento todas as equipas estão vivas»

O Tondela respira melhor na tabela depois do triunfo na semana passada, contra o Famalicão (3-2). Foi a segunda vitória no campeonato - a primeira tinha sido na jornada inaugural (3-0), frente ao Santa Clara -, que surgiu na sequência de cinco derrotas consecutivas.





Apesar do mau bocado, que está aparentemente ultrapassado, o treinador Pako Ayestarán nunca duvidou que a equipa beirã ia chegar a bom porto. "Desde que começou o campeonato, a equipa nunca perdeu motivação, nem esperança ou a sua fome. Já disse que eu estava seguro de que os bons resultados iam chegar, porque eu vejo a equipa treinar todos os dias com a mesma intensidade e motivação, tenha ganho ou perdido. Isso é muito positivo", considerou o treinador, este sábado, no lançamento do jogo com o Belenenses SAD, no Jamor, marcado para amanhã.Sobre esse duelo, contra uma equipa que só tem quatro pontos e, por isso, está abaixo da linha de água, Pako Ayestarán espera dificuldades e justifica-se assim: "Há muita igualdade. Há muitas equipas na parte de baixo da classificação e que, seguramente, nas próximas semanas já não estarão lá. Todas as equipas estão vivas neste momento e a maioria das que estão mais para baixo são melhores do que os pontos que têm. O Belenenses SAD é uma delas, é uma equipa que perdeu três jogos, dois deles contra FC Porto e Sporting. O outro foi o Marítimo. Nos últimos cinco jogos perdeu um. É uma equipa difícil de bater e que nos vai colocar muitas dificuldades".Salientando que "a equipa que estiver melhor fica mais perto de ganhar", o treinador do Tondela rematou sobre a paragem do campeonato, logo a seguir a este duelo no Jamor, para dar lugar às seleções."Estas coisas são sempre iguais. Não podemos controlar o calendário, então trataremos de utilizar a paragem da melhor maneira para que seja positiva", afirmou.À entrada para 8.ª jornada o Tondela e o Benfica são as únicas equipas ainda sem empates neste campeonato, o que diz bem do trajeto da formação beirã neste início de época.