Pako Ayestarán: «O Boavista teve as suas oportunidades e o ponto é justo»

Pako Ayestarán analisou o empate (1-1) na casa do Boavista, vincando que "como o jogo estava a evoluir, era possível vencer". O treinador espanhol do Tondela aproveitou também para garantir que João Pedro é "um jogador muito importante para o Tondela e vai ficar" no clube."Sendo justo, o Boavista teve as suas oportunidades e o ponto é justo. É uma pena termos concedido um golo num canto, que podíamos ter defendido melhor, mas sabíamos onde vínhamos jogar, contra uma equipa que tinha conquistado até este encontro 13 dos seus 16 pontos na classificação em casa, é agressiva, tem jogo exterior e também joga por dentro. Estamos satisfeitos. A nível ofensivo, a nossa ideia passava por tentar aproveitar a nossa superioridade no meio-campo e o jogo interior, que nos faltou um bocadinho no primeiro tempo. Quando o João Pedro recebia o esférico, atraíamos os médios do Boavista e o Rafael Barbosa aparecia em boa posição entre linhas, mas não o encontrámos vezes suficientes. Pensámos que seria difícil apanhar o adversário em transição, pois defendem muito bem esse aspeto. No entanto, criámos duas ou três ocasiões. Temos de estar mais do que satisfeitos por conseguir gerar estas situações de transição perante uma equipa destas", constatou o técnico no final do encontro."A nível defensivo, sabíamos da dificuldade provocada pelo Gustavo Sauer entre linhas e de defender a sua largura. Existiram momentos em que nos custou na primeira parte. Creio que muitas coisas que trabalhámos surtiram efeito e estamos muito satisfeitos por este ponto, sobretudo pela capacidade de trabalho, responsabilidade e sacrifício em dar a cara nos jogos, mesmo com as dificuldades face à perda de jogadores neste caminho."