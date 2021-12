Pako Ayestarán: «O P. Ferreira tem muita qualidade, ganhou ao Tottenham»

Depois de dois desaires consecutivos, o Tondela procura um regresso às vitórias. Pela frente, nesta ronda, os beirões terão o P. Ferreira, que trocou recentemente de treinador e escolheu César Peixoto para o lugar de Jorge Simão.Seja como for, Pako Ayestarán não espera facilidades e acredita até que a troca no banco pode surtir um efeito motivador."A equipa está bem. Mostrou contra o Vitória está bem e agora acho que estamos melhor. Na tabela está tudo muito perto. Dois jogos podem pôr-nos numa situação tranquila ou numa situação difícil. Todos os momentos da época são importantes, mas há uns que podem determinar se estás com mais tranquilidade ou se tens de estar a apertar até ao final.""Paços de ferreira com muita qualidade, qualificou-se para a Conference League, jogou com o Tottenham e lutou. Depois, aconteceu o que acontece muitas vezes: equipas que vão à Europa podem perder o passo na Liga. Aconteceu, mas estou seguro de que podem dar a volta. São uma equipa de muita qualidade e nestes momentos mostram o que valem.""Não condiciona. Primeiro temos de fazer valer o que somos. É certo que quando chega um treinador novo, há sempre um ponto mais de motivação. Nestes momentos, não sabemos até que ponto o Paços vai mudar o que tem sido. Estamos prontos para os 2 cenários. Às vezes o treinador não muda em excesso porque não tem tempo e noutras vezes."Peço sempre o mesmo aos meus jogadores. Esta semana falámos de auto-exigência, auto-responsabilidade e auto-crítica. Temos capacidade suficiente para atingir o objetivo, mas é certo que temos de fazer mais. É isso que há que pedir a esta equipa. Estamos a ser competitivos, mas estamos a perder mais do que estamos a ganhar. Tínhamos de ter mais pontos do que temos e aí a responsabilidade é nossa.""Tratamos de defrontar os jogos da mesma forma, tanto fora como em casa, mas é certo que a equipa por várias circunstâncias, tanto no ano passado como neste, está mais cómoda. Temos feito bons jogos fora. Contra o Sporting estivemos bem, contra o Vitória também estivemos bem, mas houve detalhes que fizeram com que não trouxéssemos nada. A equipa está a competir bem fora e em casa, mas temos de somar mais pontos.""Se houver situações para melhorar o plantel, vamos estar atentos. Temos ideia de, se se dá a situação adequada de reforçar um plantel nu mpar de posições, mas vamos ver. Se o mercado responder cmo pretendemos… mas no final importam os que estão aqui. Perdemos um jogador como o Simone, no meio-campo estamos curtos, mas vamos ver o que vai acontecer."