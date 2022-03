Pako Ayestarán: «O penálti e a expulsão mudaram tudo»

O Tondela saiu do Estádio do Dragão com uma derrota por 4-0, tendo Pako Ayestarán considerado a diferença no marcador algo exagerada.

“Resultado exagerado? Sim, Sabíamos que era difícil conseguir algo aqui hoje contra uma equipa que compete bem contra os grandes e contra as equipas mais pequenas. Sabíamos que íamos dificuldades, mas que as nossas probabilidades de termos um bom resultado aumentariam se fizéssemos as coisas bem. Na 1ª parte fomos capazes de controlar o meio-campo do fc Porto e de sar em transição, mas não tivemos a clarividência suficiente para estar bem no último passe. O penalti e a expulsão, principalmente, mudaram tudo. Até à expulsão ainda estávamos bem, mas a partir dai foi difícil controlar a qualidade e a intensidade do FC Porto”, disse o técnico, que explicou ainda que não lançou Tiago Dantas e Rafael Barbosa de início porque estava à espera de utilizar bastante jogo direto.

O técnico preferiu ainda desvalorizar a situação complicada dos beirões em termos classificativos: “Às vezes acaba a jornada e nem vejo os resultados porque são coisas que não dependem de mim. Nos temos oitos jogos que vão ser oito finais. Amanhã temos de nos levantar e reagir o mais cedo possível. Temos de perceber o que podemos fazer para reagir a esta situação”.