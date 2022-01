Pako Ayestarán pede "concentração" e "humildade" para o embate contra o Santa Clara

O Tondela perdeu apenas um dos últimos cinco jogos que disputou, aspeto que deixa, de forma natural, Pako Ayestarán satisfeito. Na antevisão do jogo com o Santa Clara, o técnico deu ênfase à vontade da equipa em dar sequência a este bom momento."Temos sido o Tondela que todos queremos, com humildade e a saber que temos de estar a 110 por cento para termos possibilidades. Precisamos de concentração desde o primeiro minuto até ao minuto 90 ou 100, como nos últimos jogos, porque é o que nos está a dar frutos", reconheceu Pako Ayestarán.Alertando para o facto de os bons momentos acabarem depressa, o timoneiro dos beirões deixou elogios ao Santa Clara: "É uma equipa com qualidade para a Europa, uma equipa com grande qualidade individual e coletiva e que está num grande momento. Espero um grande Santa Clara, que ainda no início da época estava nas posições europeias".O treinador concluiu assumindo que "nos próximos dias haverá novidades" em termos de mercado e comentando a entrada de Mário Silva nos açorianos. "Nós, treinadores, temos muitas dificuldades em mudar a forma de jogar em quatro ou cinco treinos e, provavelmente, a qualidade dos jogadores do Santa Clara faz com que se jogue de determinada forma. Tendo em conta o que se viu no Rio Ave, a equipa e o novo treinador estão em sintonia", apontou.