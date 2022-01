Pako Ayestarán: «Perdemos mais jogos em que jogámos bem do que o contrário»

Com quatro derrotas nos últimos quatro encontros para a Liga Bwin, o Tondela procura com urgência conquistar pontos para se colocar numa posição mais confortável na tabela, mas apesar dos resultados negativos, o técnico Pako Ayestarán defende que o rendimento tem sido melhor do que estes têm mostrado."Num balanço geral, perdemos mais jogos em que jogamos bem do que o contrário. Recordando os últimos jogos, contra o Gil Vicente, fizemos uma boa primeira parte, com mais domínio para nós do que para eles, mas depois no segundo tempo, a partir do primeiro golo, o jogo complicou-se. Contra o Paços, não merecíamos perder, era um jogo de empate. Em Guimarães, fizemos um grande primeiro tempo e depois no segundo a expulsão mudou tudo. Contra o Sporting, fizemos um bom jogo, como foi referido pela imprensa", relembrou o treinador, antes de continuar: "Olhando jogo a jogo, penso que tivemos bons rendimentos, mas não fomos capazes conseguir os pontos merecidos e os resultados não estiveram à altura do jogo que temos praticado. Logicamente que os erros nos têm penalizado muito".Segundo o treinador espanhol, o problema do Tondela tem estado na tomada de decisão perto da baliza adversária. "Apesar de estarmos a fazer golos, penso que estamos a criar muitas situações e tem-nos faltado eficácia no último terço, tanto para concretizar as situações criadas como na definição dos lances. O último terço tem sido um dos nossos tendões de Aquiles, para além dos erros defensivos", sublinhou.Pako Ayestarán reconheceu ainda que o plantel é curto e precisa de reforços, embora isso não possa servir de desculpa. "O plantel precisa de reforços, não tanto por qualidade, mas sim por quantidade. Há posições em que se temos uma baixa, já não consegues jogar com o mesmo sistema, mas temos o plantel e jogadores suficientes para conseguir os objetivos que este clube sempre teve. Temos de enfrentar a realidade. Sabemos quem somos, onde estamos, quais as nossas forças e as nossas debilidades e temos de jogar", concluiu.Em relação ao Moreirense, adversário desta segunda-feira, o técnico salientou que "é uma equipa que trocou de sistema no último jogo e lhes correu bem, que está a defender muito compacto e tem boas transições".