Pako Ayestarán: «Quando a intensidade se junta à qualidade...»

Pako Ayestarán admitiu que o Benfica entrou muito forte e juntou "intensidade à qualidade". À Sport TV, o treinador do Tondela disse que a sua equipa "facilitou" nos dois primeiros golos e que faltou um maior controlo no meio-campo, na derrota caseira com as águias (1-3)."Sim, tinha isso claro. Os grandes depois destes momentos em que são criticados reagem e foi isso que fizeram, entraram muito intensos. Nós também entrámos bem, mas custou-nos fechar ao meio. Os dois primeiros golos foram facilitados por nós. No primeiro entrou uma tabela muito fácil e no segundo faltou o 2x1. Também quem pressionou o Darwin não foi suficientemente agressivo.""Marcámos primeiro mas foi fora de jogo. Os nossos dois médios não foram suficientes para aguentar o meio-campo. No meio-campo foram superiores a nós, essa foi a chave. Não cobrimos bem as costas do nosso meio-campo.""É a história do Tondela, estamos preparados para isso. Estamos preparados para sofrer até ao fim, sabemos que vai ser duro, entre mais do que quatro equipas. Será jogo a jogo e tentar controlar as emoções.""É a realidade. Temos um plantel muio equilibrado, quando alguém tem de aparecer dá a cara. Acredito sempre que os que estão vão competir bem. Mas o Benfica esteve bem e quando a intensidade se une à qualidade é mais difícil."