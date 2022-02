Pako Ayestarán quer Tondela "assertivo no último terço" frente ao Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, admitiu esta sexta-feira que quer a sua equipa "mais assertiva no último terço" do campo, frente ao Famalicão, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

"Se formos capazes de fazer um jogo equilibrado, como contra o Sp, Braga, tanto no ataque como na defesa e, quem sabe, estarmos mais assertivos no último terço, creio que já é uma boa resposta da equipa", defendeu Pako Ayestarán.

Isso e, continuou, "não repetir os pequenos erros cometidos" na última jornada e "estar mais assertivo no último terço", reforçou o técnico espanhol na conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Estádio Municipal de Famalicão, no sábado, pelas 15H30.

Pako Ayestarán reconheceu que a sua equipa se preparou "com muito trabalho, muita responsabilidade e a acreditar" que é "capaz de fazer o que tem sido feito" nos últimos jogos e, se assim for, "os resultados têm de chegar".

Em relação ao adversário, que em casa do Tondela perdeu por 3-2 na primeira volta do campeonato, o técnico 'beirão' considerou que agora "está no momento doce da época" e que "este é o melhor Famalicão da época", lembrando que nos últimos jogos marcou seis golos e não sofreu nenhum.

"Trabalho, responsabilidade, intensidade e acreditar que somos capazes e a partir daí, no dia do jogo, é tratar que o rendimento seja o que esperamos de cada um de nós e, primeiro, temos de nos concentrar em cada um de nós", afirmou.

Aos adeptos disse que "há que acreditar, porque a equipa está a demonstrar que está viva, está a competir em todos os jogos e isso é o que todos os adeptos perseguem" e, por isso, desafiou-os a irem ao estádio e que "vejam 'onze' jogadores que trabalham para conseguir resultados e isso está a acontecer".

Com o jogo das meias-finais para a Taça de Portugal agendado próxima a quinta-feira - receção ao Mafra -, o técnico disse que "a concentração máxima é o Famalicão" e recusa-se a escolher as provas.

"Não abdicamos de nada. Eu quero os três pontos neste jogo e logo quero ganhar o seguinte, como todos os treinadores, adeptos e jogadores", disse o técnico que conduziu o Tondela, pela primeira vez, às meias-finais da "prova rainha".

O Tondela, 16.º classificado, com 20 pontos, vai ao estádio do Famalicão, 12.º, com 23, no sábado, a partir das 15H30, num encontro a contar para a 24.ª jornada da Liga Bwin, arbitrado por Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.