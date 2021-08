Pako Ayestarán: «Queríamos entrar fortes e conseguimos»

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, comentou a vitória sobre o Santa Clara, frisando a boa entrada da equipa no jogo. "Estamos ainda no início. Defrontamos uma grande equipa, que dá gosto ver. Mas está a competir na Europa e sabíamos que íamos ter a nossa oportunidade. Queríamos entrar fortes e adiantar-nos no marcador. Conseguimos e depois o jogo foi mais controlado", começou por dizer, em conferência de imprensa.





O técnico espanhol abordou ainda a questão do meio-campo, onde iniciou com duas unidades: "Até 31 de agosto tudo pode acontecer. Jogar com dois ou três médios depende dos jogadores que estejam, acabámos com três com a entrada do Iker. A equipa tem de estar preparada para jogar com dois ou três. O mais importante é manter o compromisso, exigência e patamar alto. Tínhamos um plano e saiu bem. Parabéns ao jogadores que são quem faz as coisas acontecer".Pako referiu ainda que "é sempre bonito ver os adeptos no estádio, mas o mais importante foi o trabalho dos jogadores".Sobre o bis de Daniel dos Anjos, o espanhol voltou a estender o mérito à equipa. "Fez dois golos, foi eficiente dentro da área, mas o resto da equipa é que o colocou nessa situação. A equipa é o mais importante, sabemos que ele traz essa eficácia e esperemos que a mantenha ao longo do ano", referiu.Por fim, respondeu a uma questão sobre o jogo de sacrifício de João Pedro. "A vantagem é que é um jogador inteligente, lê muito bem o jogo, é capaz de tomar decisões na relva de subir ou descer. É uma sorte ter jogadores como o João Pedro no plantel", terminou.