Pako Ayestarán: «Sabíamos que ia custar-nos chegar ao fim do jogo»

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, gostou do que viu da sua equipa frente ao Gil Vicente no jogo da Allianz Cup, apesar da eliminação, e sublinhou o compromisso da equipa.





"Não é fácil pedir aos jogadores que joguem noutras posições. Houve, compromisso, solidariedade e muito trabalho. Estou satisfeito com as coisas que temos trabalhado. Sabíamos que ia custar-nos chegar ao fim do jogo", concluiu, reiterando que espera mais reforços.