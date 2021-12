Pako Ayestarán: «Se formos capazes de manter este nível, então o melhor está para vir»

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, destacou a segunda parte da sua equipa, que deu a volta e venceu o Estoril (3-1), apurando-se, pela primeira vez na sua história, para os quartos de final da Taça de Portugal."O jogo começou lento nos primeiros minutos, mas era o que nós pretendíamos, porque o Estoril [Praia] é uma equipa muito forte, que tem um jogo muito definido. Quando eles fizeram o golo, não estava a acontecer grande coisa, nem na baliza deles nem na nossa. Cometemos um erro. Um penálti e colocou-se à frente e quando esta equipa se coloca à frente é difícil dar a volta. A equipa pensou e acreditou no que estávamos a fazer. Estava-nos a custar encontrar o passe no último terço do campo e a chegar com o número [de jogadores] à área contrária e, depois, tivemos a sorte de fazer o golo e, na segunda parte, saímos muito bem e fomos ligeiramente mais agressivos na pressão", começou por dizer o técnico dos beirões."Acredito muito nesta equipa. Quando esta equipa está solidária, quando acredita no que está a fazer, quando é atrevida e deixa até à última gota de energia no jogo, compete e compete frente a qualquer equipa e também somos capazes de criar perigo no último terço. Se formos capazes de manter este nível, e a verdade é que diariamente os vejo a competir assim em cada treino, então, acredito que o melhor está para vir", acrescentou.Pako deixou ainda um apelo às gentes de Tondela: "Para que um clube tenha futuro, o mais importante, o que mantém os clubes, são os adeptos. É muito difícil que um clube que tem muitos adeptos não se mantenha num bom nível. O Tondela ainda não tem uma massa associativa suficiente e esperamos que este tipo de rendimentos traga pessoas. Temos de ser capazes de atrair as pessoas deste município, com o nosso rendimento, com a nossa equipa solidária, com uma equipa com que se identificam, que trabalha e que se sacrifica, porque são valores que nesta região são importantes".