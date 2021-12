Pako Ayestarán: «Senti os jogadores com muita fome de bola»

Pako Ayestarán está muito otimista, apesar de ver o seu Tondela chegar a Guimarães com apenas dois treinos, em função do isolamento profilático do plantel, depois de seis casos positivos à Covid-19, incluindo o do próprio treinador que até já esteve ausente do jogo de Alvalade."Vamos tentar estar a noventa e nove por cento", começou por registar o treinador espanhol de 58 anos, sorrindo e mostrando-se muito bem disposto na conferência de imprensa ao final da manhã desta sexta-feira. Pako Ayestarán chegou a confessar que aproveitou o isolamento para ver Fauda, uma série disponível na Netflix, um enredo de muita emoção e que conta a história de um ex-agente israelita veterano que se vê obrigado a regressar ao ativo para perseguir um militante palestiniano que pensava ter aniquilado. "Muito dura", soltou o treinador do Tondela, lembrando que já trabalhou em Israel, mais propriamente no Maccabi Tel Aviv, na época 2014/15.Pako Ayestarán contou depois como viveu esta nova experiência na sua carreira, vincando que vai ter um Tondela pronto "para competir" em Guimarães."A equipa esteve a treinar em casa por vídeo conferência, fez muitas sessões, muitas de força e acho que isso foi suficiente para manter a forma. Claro que não é o mesmo, mas senti os jogadores a regressar ao treino no relvado com muita fome de bola e de competir. Nós, equipa técnica, também surgimos com muita fome de treinar e esta acaba por ser a combinação perfeita, apesar do que nos aconteceu. Os dois treinos que fizemos foram muito intensos, talvez até com mais intensidade do que seria normal, com um grande ritmo. Ou seja, não senti qualquer falta de qualidade e estou com muitas boas sensações, pois sinto que a equipa está preparada para competir e competir bem", fez questão de registar o treinador dos beirões, analisando depois o adversário deste sábado, uma equipa "muito boa"."A nossa estratégia não vai mudar por causa da paragem. Tenho claro desde o início que esta equipa tem de viver de realidades, procurando enfrentar as dificuldades e tentando saltar as barreiras que lhe surgem pela frente. O V. Guimarães é mais uma equipa que explora muito bem o jogo pelas alas, com muitas boas individualidades que podem fazer a diferença a qualquer momento", destacou o técnico espanhol."Estamos a encarar este jogo com a mesma normalidade. Sabemos das nossas forças e fraquezas, mas sabemos o que temos de fazer e o mais importante é a ter a mentalidade certa para competir contra um bom adversário como é o Vitória", reconheceu ainda Pako Ayestarán.Entretanto, todo o plantel do Tondela esteve sujeito esta manhã a testes antigénio e todos deram negativo, sinal de que o pior já lá vai, mas os responsáveis dos beirões optaram por manter algumas cautelas e todos os jogadores evitaram tomar banho nas instalações do clube, seguindo de imediato para casa.Refira-se que os únicos indisponíveis para o jogo em Guimarães são Jota Gonçalves, a recuperar de uma lesão de longa duração, e Simone Muratore, o médio italiano que continua ainda ausente do clube devido a questões de índole familiar.