Pako Ayestarán: «Temos de reduzir a dinâmica do meio-campo do FC Porto»

Pako Ayestarán está à espera de um jogo muito difícil no Estádio do Dragão, amanhã à tarde, num encontro referente à 26.ª jornada do campeonato. O técnico do Tondela lembrou que a equipa do FC Porto tem muitos aspetos positivos, destacando a sua capacidade no meio-campo. Para vencer na Invicta, o espanhol avisa que os seus jogadores terão de estar ao seu melhor nível."Primeiro temos de estar ao nosso nível e tratar de reduzir os aspetos positivos do FC Porto, que são muitos, fundamentalmente a dinâmica que tem o meio-campo, que muitas vezes torna difícil aos jogadores adversários criar referências. Na época passada jogámos duas vezes frente a eles, no Dragão, foram dois jogos muito competitivos, um para a Taça e outro para o campeonato. Nos dois perdemos pela margem mínima, e no final até tivemos oportunidades para empatar os jogos. É um jogo difícil, frente a uma equipa que leva mais de 50 jogos sem perder no campeonato, mas é um jogo, e todos os treinadores preparam os jogos para ganhar. Até começar o jogo está 0-0, e na minha ideia há possibilidades de ganhar o jogo. O mais importante é sermos capazes de ser competitivos e demonstrar que a partir dessa competitividade se pode conseguir resultados", revelou Pako Ayestarán, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de amanhã.O técnico do Tondela não acredita que o FC Porto sinta o desgaste do jogo a meio da semana, para a Liga Europa, uma vez que o seu plantel tem muitas soluções para montar uma equipa forte, mesmo que altere alguns elementos. Quanto à reação à derrota, Pako Ayestarán espera um adversário sempre fiel aos seus princípios."O FC Porto jogou para a Liga Europa na quarta-feira, mas fazendo quatro ou cinco trocas na equipa inicial continua a ser competitivo, não creio que o Tondela tenha alguma vantagem por aí, porque o FC Porto tem um plantel suficiente para ser competitivo, independentemente das trocas na equipa. O FC Porto é sempre uma equipa agressiva, tem um jogo intenso, compete, que é capaz de combinar, mas também de fazer um jogo direto, é difícil contrariar, espero o FC Porto de sempre, é uma equipa que está no lugar em que está, com a série de resultados que leva, é uma equipa muito competitiva", vincou ainda.No que respeita à sua equipa, o técnico espanhol assumiu que o empate caseiro frente ao Belenenses SAD, na jornada anterior, foi um golpe duro, mas o fundamental é reagir rapidamente para voltar aos bons resultados."Não foi uma situação que esperávamos, porque era um jogo importante, embora não fosse decisivo, porque faltam muitas jornadas pela frente, mas era um jogo importante frente a um rival que está perto de nós, e foi um resultado que não esperávamos. Mas a partir daí, como disse antes, o mais importante é reagir o mais depressa possível e continuarmos a ser competitivos. Foi um golpe duro empatar o jogo, mas não nos podemos permitir olhar para o passado. Temos de reagir rapidamente e a partir daí encontrar soluções ao nível de jogo e de rendimento para continuarmos a ser competitivos e sermos uma equipa difícil de bater. Nos últimos jogos conseguimos estar mais equilibrados defensivamente e esse é o caminho", destacou Pako Ayestarán, negando que exista uma pressão suplementar nesta jornada por defrontar o líder FC Porto. A pressão está sempre presente no Tondela."Se pensarmos que o jogo frente ao primeiro classificado é decisivo, creio que nos enganamos… Pressão temos desde a primeira jornada. Este clube está habituado a sentir pressão até à última jornada do campeonato, temos de estar habituados, porque faz parte da nossa história", rematou o espanhol.Recorde-se que o Tondela ocupa o 16.º lugar da classificação, com 21 pontos, estando em posição de playoff.