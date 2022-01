Pako Ayestarán: «Temos de ser positivos, há demasiado pessimismo»

Pako Ayestarán está otimista com o atual momento do Tondela e foi a essa perspetiva positiva que se agarrou no lançamento ao jogo com o Boavista. O técnico diz que há demasiado pessimismo no Mundo hoje em dia e diz que é preciso agarrar o que há de bom."Todas as vitórias transmitem mais energia, mais otimismo, mas independentemente disso, como falei, antes desta fase negativa, havia importância de manter o equilíbrio emocional, ser frios, responder igual à vitoria e à derrota. A vitória não vai deixar baixar os braços. Mais do que crise de jogo tivemos crises de resultado e temos de ser consciente que nada dura para sempre. Tínhamos capacidade e possibilidades para mudar essa inércia.""Uma boa equipa. Só perdeu um jogo em casa toda a época, vem de uma fase muito positiva, com duas vitórias e um empate, é uma equipa agressiva no seu campo, tem jogo exterior com laterais e jogo interior com alas e médios centros. O Seba Pérez participa muito. É uma equipa que defende curto, que não é fácil apanhar em transição. É uma equipa difícil de jogar e que tem muitos argumentos. Por isso é que só perdeu um jogo em casa.": "Para mim o mais importante da equipa, sobretudo olhando ao último jogo, é a capacidade que tivemos de enfrentar a realidade. Com essa realidade, vamos competir, que é o mais importante. Temos de saber quem somos, qual é a adversário que temos à frente e ser positivos e conscientes. Em todos os jogos, se tivermos concentração, intensidade e determinação como no último jogo, temos possibilidades.""Não há nada sobre o João Pedro. O João Pedro é jogador do Tondela, estamos encantados com ele, está encantado connosco, até 30 de junho é do Tondela. Não estamos em situação de perder mais jogadores. Já perdemos o Murillo e agora estamos em fase de incorporar alguns jogadores. Vamos ser capazes de convencer algum jogador para vir para Tondela."Jaume Grau é um jogador que no ano passado ajudou a manter a equipa. Vamos ver as possibilidades de reforços. Temos de ser ativos. Temos coisas para oferecer. É uma equipa de primeira liga, com tranquilidade de trabalho e acho que o nível de profissionalismo do clube é alto. Temos de ser positivos, há demasiado pessimismo em tudo. Olhamos sempre para o que não temos. Se for impossível deixamos de deixar de viver. Temos de acreditar que vamos ter os jogadores de que precisamos.""Ninguém. Não estamos para perder nenhum jogador.""Preparo os jogadores para enfrentarem a realidade. A realidade é esta. Teve má sorte com a lesão. Quando começou a jogar estava bem. Deu mais. Temos dois bons avançados, o terceiro, o Ruben Fonseca, dá coisas, mas esta competitividade só vai ser boa para eles, para evoluírem e para o Tondela. Quem estiver em campo vai ter de competir."