Pako Ayestarán testa positivo à Covid-19 e falha jogo com o Sporting

Pako Ayestarán acusou positivo à Covid-19 e não vai estar sentado no banco de suplentes no jogo de domingo em Alvalade. O treinador do Tondela sentiu ontem alguns sintomas, nomeadamente tosse, e o teste realizado confirmou estar infetadoO treino de hoje foi orientado pelo treinador adjunto Joshe Viela, que será quem vai dirigir a equipa no jogo com o Sporting.