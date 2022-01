Pako Ayestarán: «Tivemos o controlo do jogo e fomos capazes de sair por fora»

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, comentou o empate (2-2) com o Santa Clara, constatando que os beirões tiveram o "controlo do jogo".

"Os primeiros 15, 20 minutos foram nossos. Tivemos o controlo do jogo e fomos capazes de sair por fora e estávamos a ter capacidade de chegar à baliza. Mas a partir do golo [do Santa Clara] o jogo mudou. O vento causou-nos muitas dificuldades. O Pedro [Trigueira] manteve-nos no jogo. Fez duas grandes defesas que podiam ter sentenciado o jogo, mas obviamente os guarda-redes também jogam. A partir daí, com as substituições, o jogo mudou (...) Passámos a jogar com dois médios-centro de manter a posição, o Boselli entre linhas começou a conectar o jogo e tivemos mais tempo para encurtar as distâncias. Sabíamos que um golo nos podia voltar a meter no jogo. Tivemos o golo a partir de Boselli e logo creio que a segunda troca com o Quaresma foi muito importante. (...) Depois veio o segundo golo e a justiça assenta a partir dos golos", reiterou o treinador espanhol.