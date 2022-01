Pako Ayestarán: «Um jogo ganho com trabalho, solidariedade e coração»

Pako Ayestarán sublinhou o coração que os seus jogadores tiveram na vitória () sobre o Moreirense."Foi um prémio. Tivemos dificuldades, convenci-os que, fôssemos quem fôssemos, íamos competir pelo jogo. E foi assim. Um jogo ganho com trabalho, solidariedade e coração", afirmou, confirmando ainda a saída de Jhon Murillo, que vai jogar no San Luís: "Foi vendido, estava no melhor momento da carreira. Precisamos claramente de reforços", concluiu.O Tondela apresentou apenas cinco suplentes, fruto das ausências de Undabarrena e João Pedro, com limitações físicas, Jota, a recuperar de cirurgia, Tiago Almeida, Arcanjo, Dantas, Quaresma e Boselli, com Covid-19, e, por fim, Murillo, cujo passe foi vendido aos mexicanos do Atlético de San Luís.