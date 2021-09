Pako Ayestarán: «Usámos o coração e a razão»

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, mostrou-se feliz com a quebra do ciclo negativo que a equipa atravessava, graças aà vitória por 3-2 na receção ao Famalicão.





"A justiça depende dos golos que somos capazes de fazer. Na primeira parte tivemos boa saída de bola e não sofremos muito a nível defensivo. Na segunda parte… Não é fácil jogar contra 10 quando o adversário fica em 4x4x1. Estive quase a mudar o sistema ao intervalo, mas não o fiz porque podia ser fácil apanharem-nos em igualdade nas transições. O jogo ficou difícil mas os jogadores que entraram fizeram-no bem e usámos todo o coração e razão para dar a volta ao marcador", frisou o técnico espanhol, acrescentando que o regresso aos triunfos "era uma questão de tempo".