Pako Ayestarán: «Vamos daqui com o nosso guarda-redes sem fazer uma defesa»

O Tondela saiu de Arouca com uma derrota por 2-0, num jogo no qual segundo o técnico Pako Ayestarán o conjunto beirão fez por merecer não sair batido deste duelo. O espanhol aponta Victor Braga como o melhor em campo nesta partida, lembrando que o seu guarda-redes volta a casa sem ter feito qualquer defesa...





"O guarda-redes do Arouca foi claramente o melhor jogador em campo. O primeiro tempo foi equilibrado, talvez nos excedemos a tentar jogar rápido nas costas da defesa com o vento a favor. Na segunda parte, optámos por jogar em combinação e desde trás. Na primeira parte, faltaram apoios ao Trigueira nas reposições de bola, no segundo tempo, esses apoios estiveram, com o Tiago Dantas nas combinações e o João Pedro entre os centrais tivemos o jogo mais controlado. Fizemos o suficiente para não sair derrotados daqui. Jogámos por fora e por dentro, rematámos muito, o guarda-redes do Arouca esteve muito bem. Cometemos um erro que nos volta a penalizar em excesso, além do penálti numa situação que não é perigosa, numa bola nas costas em que o [Eduardo] Quaresma chega bem, mas foi penálti e o jogo torna-se difícilNão me preocupam, os erros individuais acontecem. Quanto maior o nível dos jogadores, menos erros individuais cometem. Se fosse por causa da pressão contrária que nos provocou o erro, isso preocupar-me-ia, mas houve vários momentos em que o Arouca nos pressionou e saímos bem. Inclusivamente nessa bola [do segundo golo], tínhamos evitado a pressão do Bukia, mas a decisão individual não foi boa e custou-nos o golo.Isso é algo que é passado, hoje é preciso olhar em frente e acreditar no que estamos a fazer. Fizemos uma grande segunda parte, o que faltou foi o golo. Vamos daqui com o nosso guarda-redes sem fazer uma defesa, houve dois remates à baliza que foram golo e nós fizemos seis remates entre os postes e o Victor Braga foi gigante."