Pako Ayestarán: «Vamos encontrar muitas dificuldades e muito diferentes»

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, disse esta sexta-feira que a sua equipa espera "muitas dificuldades" no jogo de domingo frente ao Benfica, no Estádio da Luz, da quarta jornada da Liga Bwin.

"Vamos encontrar muitas dificuldades e muito diferentes. Estamos perante uma grande equipa, um grande clube, com grandes jogadores e um treinador que claramente não vai deixar que a equipa relaxe", disse o espanhol, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os encarnados.

O técnico da equipa beirã salientou que não tem "mais espaço na folha" para anotar as virtudes da equipa comandada por Jorge Jesus, que soma por vitórias as primeiras três jornadas.

Pako Ayestarán realçou o excelente momento do Benfica, que na terça-feira se qualificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões, e disse que a sua estratégia passa por "tapar todos os buracos e tentar estender uma manta o mais larga possível" em campo.

"Somos consistentes e repito sempre o mesmo aos jogadores: em todos os jogos há sempre uma oportunidade. E, neste jogo, estou convencido de que a oportunidade vai existir", referiu.

Relativamente à época passada, o treinador espanhol do Tondela nota um Benfica com maior equilíbrio entre o ataque e o setor mais recuado, "que está a defender muito bem, coisa que o ano passado não acontecia tanto".

Com duas derrotas e uma vitória, o Tondela ocupa a 12.ª posição da tabela classificativa, com três pontos, enquanto o adversário está na segunda posição, com nove pontos, os mesmos do líder Sporting.

A equipa beirã desloca-se no domingo ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica, a partir das 18h, com arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.