Pedro Augusto confia num bom resultado com o FC Porto: «Só nós sabemos o quanto trabalhamos»

Pedro Augusto é uma peça importante nos planos do Tondela e, face à receção ao FC Porto deste sábado, o médio sabe que os auriverdes têm de estar na máxima força para obter um bom resultado.





"É importante trabalhar em cima de vitórias, isso traz confiança para os treinos. Sabemos o quanto temos trabalhado e qual é o nosso nível de exigência", revelou o centrocampista, salientando a boa forma que a formação beirã tem apresentado nos últimos encontros. " Sabíamos que iríamos ultrapassar o mau momento em que estávamos e estas três vitórias seguidas são a prova disso. Independentemente da vitória ou da derrota, o nosso pensamento é o mesmo. Procurar onde melhorar", atirou o brasileiro.Pedro Augusto também evidenciou a qualidade das equipas da Liga Bwin, com especial destaque para os dragões, recentemente vindos de um jogo de Liga dos Campeões. "Respeitamos todas as equipas do campeonato, mas sobretudo também nos respeitamos a nós. Vamos com o pensamento nos três pontos, porque só nós sabemos o quanto trabalhamos diariamente" revelou o jogador de 24 anos.O jovem médio também falou do seu trabalho individual em específico. "A meu ver posso evoluir e posso ser incisivo em alguns momentos do jogo. Se eu fizer um golo vejo onde piso e onde posso aparecer para marcar", destacando algumas nuances onde Pako Ayestarán o uso para aparecer em situações de perigo dentro da área.Finalmente, Pedro Augusto deixou uma palavra de apreço aos adeptos, onde mostrou que os elementos beneficiam da sua presença, revelando que "vai fazer a diferença" na exibição e que o grupo os espera "de braços abertos".