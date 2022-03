Pedro Augusto garante foco na reação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O capitão Pedro Augusto não contornou o peso estratégico que a receção ao Arouca representa para as aspirações dos beirões e garantiu determinação total do balneário no sentido de corresponder às expetativas.

“Será um jogo difícil e muito importante para nós, onde o mais importante são os pontos. Esta é uma de várias finais que temos vindo a disputar, mas estamos focados. Temos vindo a realizar bons jogos sem resultados favoráveis, todavia sabemos que estamos mais próximos de vencer quando jogamos bem e está na hora da vitória chegar”, comentou o médio à comunicação dos beirões.

De salientar ainda que o guardião Babacar Niasse, natural do Senegal, foi chamado pela primeira vez aos trabalhos da seleção da Mauritânia, país dos seus avós.