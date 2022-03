Pedro Augusto: «O resultado não reflete o que se passou no jogo»

Após a derrota do Tondela em casa do FC Porto, Pedro Augusto considerou que o resultado avolumado foi algo injusto para os beirões.

“Acho que o resultado não reflete o que se passou no jogo, quem vir só o resultado pensa que nós nem entrámos em campo. No entanto, isso não é verdade. Estávamos bem na 1ª parte, mas sofremos no último lance. Na 2ª parte íamos para cima, íamos fazer as substituições, mas tivemos a expulsão que nos prejudicou. Estávamos preparados para mexer na partida e irmos atrás de um bom resultado, que era o que queríamos, mas a expulsão dificultou as coisas”, referiu o médio à Sport TV.

Pedro Augusto analisou ainda o facto de o Tondela estar a viver momentos distintos no campeonato e na Taça de Portugal: “É como diz o míster, temos de manter a cabeça fria. Temos de continuar tranquilos, sabemos que estamos a fazer o nosso máximo e que podemos ter melhores resultados. Se fizermos o nosso trabalho, os resultados vão aparecer”.